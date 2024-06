Elezioni Amministrative Sanremo: visita del Senatore Maurizio Gasparri al Teatro Ariston (Foto)

Visita del Senatore Maurizio Gasparri, organizzata da Simone Baggioli, questa mattina invitato a Sanremo dal coordinamento cittadino di Forza Italia in occasione della corsa per il rinnovo del Consiglio Comunale in supporto al candidato Sindaco Gianni Rolando e per le elezioni al Parlamento Europeo.

Gasparri ha visitato il teatro Ariston accompagnato da Walter e Carla Vacchino toccando l’argomento della convenzione Rai in scadenza il prossimo anno. Altri temi affrontanti nella mattinata riguardano le infrastrutture, le grandi opere, la pesca professionale e sportiva. Si è parlato anche di sociale, di occupazione e turismo. Una passeggiata insieme a tutti i candidati della lista di Forza Italia e un aperitivo a base di prodotti tipici locali.

“Una visita molto gradita quella del Senatore Gasparri - ha detto Rolando - un esponente della maggioranza di governo, amico della nostra città e attento conoscitore del nostro territorio. Un legame, quello con i partiti al governo nazionale, che può essere il vero valore aggiunto per lo sviluppo di Sanremo, una linea diretta che sono sicuro favorirà la crescita della nostra amata città”.