Elezioni Sanremo, il leader di 'Andiamo!' Maurizio Zoccarato: “La sicurezza è una priorità assoluta del nostro movimento civico” (video)

L’ex Sindaco Maurizio Zoccarato, leader di 'Andiamo!', il movimento civico di centro destra a sostegno del candidato Sindaco Gianni Rolando: “La sicurezza è una priorità assoluta del nostro programma amministrativo, e deve essere garantita a tutti, dai nostri ragazzi, alle donne, agli anziani, ed in tutta la città. Il programma della coalizione che sostiene Gianni Rolando, la persona che rappresenta il vero cambiamento, intende mettere in atto una strategia concreta per la sicurezza: proponiamo l’istituzione di un comitato strategico permanente, il potenziamento del corpo di Polizia Locale, con nuove assunzioni, l’introduzione del Vigile di Quartiere e di Frazione, l’implementazione dei sistemi di sorveglianza, ed il potenziamento dell’illuminazione pubblica. Azioni concrete, che tutelino cittadini e turisti.”