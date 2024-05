Sanremo: 61° compleanno del Teatro Ariston, inaugurata la mostra ricordando Aristide Vacchino (Foto)

Sanremo e la settima arte. Questo il filo conduttore delle celebrazioni legate al 61° compleanno dell’Ariston, il cinema-teatro fortemente voluto dal suo ideatore e fondatore, Aristide Vacchino, che proprio della magia del cinema era innamorato.

L’Ariston è un palco celebre per ospitare la musica, ma questa volta il teatro tiene a mettere in risalto la sua attività cinematografica. Ecco perché è desiderio dell’Ariston festeggiare questa ricorrenza con un evento dedicato al mondo del cinema e alle opere cinematografiche e audiovisive realizzate nella città di Sanremo e al teatro Ariston, con un excursus di carattere storico che va dal primo Novecento fino ai giorni nostri che avverrà anche tramite la proiezione di contributi video e fotografici.

Da titoli storici come da “Ma l’amor mio non muore” del 1913, a “La contessa scalza” con Humphrey Bogart e Ava Gardner del 1954 ad “Asso” di Adriano Celentano, fino ai più recenti “Mixed by Erry”, “Race for Glory”, “Dalida”, “Io sono Mia” e “The Ferragnez”, un’occasione, parafrasando il celebre jingle festivaliero, per scoprire perché “Sanremo è Sanremo” ben prima dell’avvento del Festival della Canzone Italiana.

Contestualmente all’evento è stata inaugurata nella Sala Incontri del teatro la mostra dal titolo “La scatola del cinema”, con film girati a Sanremo, produzioni realizzate all’Ariston, attrezzature dell’epoca, memorabilia e locandine. La mostra è visitabile dal 31 maggio al 30 giugno, con orario di apertura 10-12, 17-21:30, tutti i giorni eccetto la domenica mattina, ingresso libero.