Ventimiglia, lavori in piazza della Libertà. Di Muro: "Perdiamo posti auto ma guadagniamo sicurezza e mobilità" (Foto)

Cinque posti auto in meno nel parcheggio di piazza della Libertà per aver allargato gli stalli. Lo annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

Con il passaggio dei parcheggi a pagamento alla nuova ditta concessionaria, sono iniziati i lavori nel piazzale davanti al Comune. "Finalmente, con il supporto della ditta concessionaria dei parcheggi a pagamento, siamo riusciti ad allargare gli stalli di piazza della Libertà, fino a ieri troppo stretti e difficilmente praticabili, e a tracciare un vero passaggio pedonale" - dice il primo cittadino.

Sono state rifatte le linee che delimitano i posti auto e sono in atto i lavori per il passaggio della fibra. Successivamente verranno installati i nuovi parcometri. "Perdiamo cinque posti auto ma guadagniamo in sicurezza stradale e migliore mobilità, facilitando così l’ingresso all’interno delle auto e venendo incontro alla richieste di tanti turisti e concittadini" - sottolinea il sindaco Di Muro.