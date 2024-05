Sanremo: Il liceo Cassini da studente a insegnante di sicurezza stradale

Un nuovo appuntamento per il progetto indetto a Sanremo per sensibilizzare i più giovani sull'importanza della sicurezza stradale, ma questa volta le modalità sono leggermente diverse: non più la polizia a insegnare le norme della strada, ma direttamente i ragazzi (nello specifico quelli del liceo Cassini) a vestire i panni degli educatori per i bambini delle elementari.