Il 7 giugno messa in ricordo di Gianni Cozzi nel ventennale della scomparsa

Sono trascorsi vent’anni dal quel triste giorno in cui Gianni Cozzi, in seguito ad un incidente, ci ha lasciati, ma “coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, sono solo degli invisibili e non rattristiamoci per averli persi, ma ringraziamo di averli avuti”.

Facciamo nostre le parole di Sant’Agostino per lo stato d’animo che alberga nei nostri cuori da vent’anni appunto.

Per ricordare Gianni sarà celebrata una messa commemorativa officiata dal Vescovo S.E. Mons. Tonino Suetta, assieme a Mons. Umberto Toffani nell’Anfiteatro del Porto di Marina degli Aregai il Giorno 7 giugno alle ore 18.00, nel luogo sognato e poi realizzato da Gianni.

Beatrice ringrazia quanti vorranno unirsi nel ricordo.