A Imperia l'inaugurazione del Festival della Cultura Mediterranea

“Tantissimi ospiti ed eventi quest’anno per l’edizione 2024 del Festival della Cultura Mediterranea che è giunto alle 23esima edizione e si dimostra ancora una volta punto di riferimento nell’ampio ventaglio di iniziative culturali della Liguria. Eventi che coprono ogni sfaccettatura della nostra cultura, dalle tradizioni al mondo della musica, dalla storia alla poesia, con un occhio di riguardo all’attualità e ai fenomeni globali ed internazionali che siamo chiamati ad affrontare. A testimonianza della ricchezza del palinsesto la crescente presenza di case editrici tra quelle presenti e quelle rappresentate”. Così il presidente ad interim della Regione Liguria al taglio del nastro della 23esima edizione del Festival della Cultura Mediterranea a Imperia, nel centro storico di Porto Maurizio, venerdì 31 maggio.



“A livello contenutistico – aggiunge - invece si pone l’attenzione sulla narrazione come orizzonte di senso del vivere, dando il giusto risalto alle parole e ai nostri valori di comunità. Ad affiancare le zone dedicate al giornalismo, alla letteratura, alla scienza e al cinema c’è anche un'area dedicata all’ambiente e agli eventi ricreativi, mentre ampio spazio verrà dato anche alle iniziative di solidarietà e all’Oasi del gusto che propone le eccellenze gastronomiche. Mi complimento pertanto con gli organizzatori, con il Comitato di San Maurizio, e con tutti gli Enti (oltre alla Regione Liguria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Comune di Imperia, la Provincia di Imperia, la Camera di Commercio) che hanno collaborato per la buona riuscita di questa kermesse aperta sino a 2 giugno”.



"Un evento in continua crescita che promuove la cultura, ma anche il nostro bellissimo territorio - dichiara l'assessore regionale alla Formazione -. Regione Liguria patrocina e sostiene questa manifestazione credendo nei valori che veicola e nella sua capacità attrattiva verso cittadini e turisti. Complimenti al Comune di Imperia, agli instancabili organizzatori del Comitato San Maurizio, per una 23esima edizione che avrà, certamente, successo".