Elezioni Sanremo, la visione di Fellegara per la pista ciclabile: un parco lineare per un futuro sostenibile

"Una pista ciclabile ben gestita e integrata nel tessuto urbano può diventare un simbolo di sostenibilità, benessere e qualità della vita per tutti": così in una nota Generazione Sanremo che sostiene Fulvio Fellegara sindaco alle prossime elezioni comunali.

"La pista ciclabile non è solo una semplice infrastruttura di mobilità, ma un vero e proprio parco lineare, come originariamente concepito dall'architetto Renzo Piano. Fulvio Fellegara, candidato sindaco per il centrosinistra, intende trasformarla in un elemento chiave per migliorare la qualità della vita dei residenti e dei turisti, attraverso importanti investimenti pubblici".