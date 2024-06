Elezioni, Robaldo (Sanremo al centro) replica ad Artioli: “Smemorato per convenienza”

"Che il candidato di Forza Italia Artioli, fervente sostenitore dell'importanza dei partiti per amministrare la città, non ricordi neanche una grande opera o un risultato degno di nota del centrodestra partitico a Sanremo quando ha amministrato, non stupisce: più volte ho chiesto a lui e agli altri componenti di minoranza che avevano governato prima dell'amministrazione Biancheri di elencare almeno un'opera degna di nota lasciata alla città, ma ad ora non ho ancora avuto risposta". Lo dice in una nota Mario Robaldo, candidato per Sanremo al Centro.

"Mi permetto di dargli qualche suggerimento di quello che ricordo io: il prato di plastica di piazza Colombo, la celebre campagna promozionale della Pupa e il Secchiello, la mitica viabilità ad intermittenza di piazza Eroi Sanremesi che ogni tre per due veniva ridisegnata, la differenziata al 28% e i cassonetti stracolmi ad ogni ora del giorno e della notte, dopodiché anch'io non ricordo altro. Per quei lettori che avranno la voglia, l'interesse e la pazienza di leggere, aggiungo di seguito l'elenco, che già ebbi modo di presentare in un Consiglio comunale, riportante alcune delle opere, degli interventi e dei progetti avviati che l'amministrazione Biancheri, tacciata da Artioli di non aver fatto nulla, ha invece portato avanti in questi dieci anni passati".

L'elenco non è del tutto esaustivo ma è ovviamente riscontrabile.

- Realizzazione Emporio Solidale per venire incontro alle famiglie meno abbienti.

- Ristrutturazione villa Citera come nuovo Polo Giovani per accoglienza e ritrovo dei ragazzi (aule studio, musica, giochi e socializzazione).

- Creazione il comitato PEBA per abbattere le barriere architettoniche.

- Nuovo Centro antiviolenza sulle donne (Sanremo comune capofila).

- Asfaltatura strada e piazzale pista d'atletica.

- Nuova Illuminazione pista d'atletica (400 mila euro).

- Sostituzione rivestimento esterni spogliatoi pista d’atletica.

- Nuovo campo di calcio a 11 di Pian di Poma

- Nuovo campo a 9 di Pian di Poma, nuovi spogliatoi, campo polivalente, parcheggi e zona fitness con fondi PNRR (in costruzione).

- Nuovi campo da calcio in sintetico a Pian dei Cavalieri e al Grammatica.

- Bonificato parte di pian di Poma e realizzato il Pump Track (da risistemare)

- Creazione di Sanremooutdoor con 38 comuni, Sanremo capofila e sito web.

- Nuove palestre con campi da pallacanestro e pallavolo riscaldati al mercato dei fiori.

- Nuova area riscaldata per Ginnastica artistica, pattinaggio, arrampicata e ping pong (in allestimento a giugno).

- Ripristino più volte dei sentieri e della segnaletica di San Romolo.

- Nel 2017 Sanremo è premiata a Bruxelles come città dello sport.

- Ripristinato il campetto di pallacanestro di Coldirodi.

- Pinqua rigenerazione urbana della Pigna con oltre 25 mln di fondi PNRR

- Dopo 30 anni Sanremo ha nuovamente un PUC (Piano Urbanistico Comunale)

- Sicurezza nelle scuole e ristrutturazioni (per 26 milioni di euro).

- Nuovo asilo in strada San Martino.

- Nuovo asilo a Baragallo (in costruzione).

- Nuovo asilo a Borgo Tinasso (in costruzione).

- Nuovo asilo in via Daca degli Abruzzi (polo 0-6 anni, in costruzione)

- Nuovo complesso scolastico al mercato dei fiori (in costruzione il terzo lotto).

- Ristrutturazione della scuola di Coldirodi.

- Efficientamento energetico nella zona Est di Sanremo.

- Installato un nuovo sistema di telecamere in tutta la città (476 telecamere).

- Messa in sicurezza della scuola Pascoli.

- Nuovo Tempio crematorio.

- Nuovi locali anagrafe al Palafiori.

- Ristrutturazione delle Rivolte (in via di ultimazione).

- Rifacimento completo dell’illuminazione a led della Pigna.

- Rifacimento illuminazione a led in molte strade di Sanremo.

- In via di attivazione la sostituzione di illuminazione a led di altre zone, compresa la galleria Francia che sarà completamente ristrutturata (lavori al via a giugno, in ambito Pinqua).

- Rifatta piazzetta a ridosso della chiesa di Santa Brigida.

- Nuovo museo in palazzo Nota.

- Storica apertura di Santa Tecla e avviati lavori per quarto ed ultimo lotto di restauri.

- Scolmatore del San Francesco.

- Ristrutturazione generale del mercato annonario.

- Rifacimento pavimentazione e piantumazione di alberi nella piazza centrale a Poggio

- Fatta nuova illuminazione in zona tre ponti.

- Nuova illuminazione per Verezzo.

- Ristrutturazione del parco Franco Alfano (dopo decenni).

- Ristrutturazione di villa Mercede (in stato di abbandono da decenni, oggi in costruzione).

- Realizzazione nuovo acquedotto di San Romolo (dopo decenni) più fibra e telecamere

- Portato l’acqua dopo 40 anni a Suseneo.

- Solettone di piazza Colombo liberato dalla struttura obsoleta.

- Costituzione del consorzio forestale con Ceriana, Baiardo e Perinaldo

- Ripristino tagliafuoco Parà, Ospedaletti e costruzione nuova tagliafuoco verso Seborga.

- Pulizia e installazione di vasche antincendio per elicotteri

- Piazzale protezione civile a San Bartolomeo.

- Nuova piazzola per elicotteri in volo notturno a Capo Verde intitolata a Matteo Morselli.

- Ripristino strada, piazzale e prato di Monte Bignone.

- Spostamento polizia urbana in Piazza Eroi Sanremesi (acquistato stabile, finanziato progetto e avviato iter).

- Demolizione albergo Portosole con opere annesse (avviato il cantiere).

- Rifacimento della piazza di San Sebastiano a Coldirodi (in esecuzione di lavori)

- Rifatte aree giochi San Costanzo, Bussana, Villa del sole, Foce, Poggio, Coldirodi.

- Percorso Italo Calvino.

- Rigenereazione urbana area fontana Siro Carli e nuovi chioschi dei fiori in Piazza Muccioli.

- Nuova balaustra sul molo del porto vecchio.

- Realizzazione aree cani San Martino e Vecchia stazione.

- Risistemazione parco giochi del Sud Est (finanziati i lavori, al via a giugno).

- Risistemazione parco giochi della Foce (finanziati i lavori, al via a giugno)

- Asfaltata la variante strada Parà (dopo decenni).

- Inversione di via Galilei per consentire un deflusso rapido dall’Aurelia bis del borgo verso la Foce.

- Rotonda della Foce.

- Messa in sicurezza dell’Aurelia in zona La Vesca (lavori in corso, circa 12 mln di investimento)

- Rifacimento di via Carli.

- Nuovo impianto semaforico in via Feraldi e via Matteotti per attraversamento pedonale in sicurezza:

- Semaforo in c.so Inglesi incrocio viale Carducci.

- Semaforo in c.so Mazzini.

- Rotonda del Borgo (avviato progetto con regione).

- Realizzato una cinquantina di passaggi pedonali rialzati

- Istituito la sosta gratuita al palafiori per 45 min.

- Parcheggio interrato di Piazza Eroi da 200 posti e riqualificazione piazza.

- Festival di Sanremo tornato grande con il “Festival Diffuso” in città e nelle piazze.

- Area Sanremo per concorso musicale per i giovani che aspirano al Festival.

- Sanremo giovani.

- Festival del Jazz.

- Nuovi eventi: Urban Downhill, Urban Trail, SUT, Mondiale Enduro.

- Work shop al Casinò con tour operator da tutta Europa per promuovere Sanremooutdoor e il territorio da esso promozionato.

- Festival estivo (RDS), con 15 mila spettatori in due serate.

- Nuovo Museo del fiore a Villa Ormond.

- Creazione ufficio per l'attivazione di fondi europei.

- Convenzione trentatrennale con Amaie Energia per il mercato dei fiori, adesso sarà possibile spostare il mercato e separarlo dal plesso scolastico.

- Ridato dignità ai lavoratori della raccolta e spazzamento, con l’internalizzazione del servizio spazzatura dopo il disastro con la ditta Aimeri.

- Finanziato il rifacimento della copertura del Mercato dei fiori.

- Palazzetto dello sport (in costruzione).

- Nuova Area camper (in costruzione).

- Rifacimento del porto vecchio (affidata concessione, a breve Conferenza dei servizi).