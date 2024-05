Sanremo: Palafiori gremito per il concerto di fine anno del liceo Cassini (Foto)

Lo spettacolo, andato in scena al Palafiori di Sanremo (Sala Ninfea) ha visto gli studenti alternarsi nell'esibizione, per concludere poi con una prova collettiva, simbolo della sinergia tra le due realtà. Non si tratta però di un passaggio di consegne, come spiega la dirigente del liceo Cassini Mara Ferraro:"Noi abbiamo un buon bacino di utenza, accogliamo studenti da diversi istituti delle scuole medie".

Il tema dello spettacolo di quest'anno è stato le colonne sonore dei film, da "The sound of silence" di Simon e Garfunkel, resa celebre da "Il laureato" con Dustin Hoffman a "Halleluia" di Leonard Cohen, usata in diversi film e serie TV, passando per "Jurassic Park" dell'omonimo film e le colonne sonore indimenticabili di "Star Wars".