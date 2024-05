Festa della Repubblica – Sant'Erasmo e Concorso Floreale, due appuntamenti questo weekend a Ospedaletti

Festa della Repubblica – Sant'Erasmo – Si terranno sabato 1 giugno a Ospedaletti le celebrazioni congiunte della Festa della Repubblica Italiana e di Sant'Erasmo Vescovo e martire patrono dei Marinai. Il programma inizierà alle ore 18 in piazzetta sant'Erasmo con la Santa Messa, continuerà alle ore 19,15 dalla processione al seguito del Santo lungo le vie cittadine sino alla spiaggia davanti al Municipio dove avverrà la deposizione in mare di una corona d'alloro con la benedizione del mare e l'omaggio ai marinai deceduti,

La processione ripartirà, accompagnata dalle musiche dell'Orchestra Filarmonica Giovanile di Ventimiglia, fino al monumento ai caduti dove si terrà l'allocuzione del Sindaco di Ospedaletti al termine della quale i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale faranno dono di una copia della nostra Costituzione ai 18enni ospedalettesi. E' anche previsto un intervento degli alunni della scuola De Amicis. La doppia celebrazione terminerà con il ritorno in piazzetta Sant'Erasmo con il saluto delle autorità ed un rinfresco offerto dall'associazione locale 'U Descu Spiaretè'.

Concorso Floreale – Sabato 1 e domenica 2 giugno si svolgerà la terza edizione del Concorso Floreale organizzato dalle 'Ragazze del Descu Spiaretè'. L'esposizione delle diverse composizioni floreali, quest'anno realizzate sul tema “L'ITALIA - Arte, cultura, tradizioni” avverrà all'interno del centro culturale polivalente La Piccola (ex scalo merci) in via Cavalieri di Malta.

L'inaugurazione e l'apertura al pubblico per ammirare le opere create è prevista alle ore 16 di sabato 1 giugno alla presenza della pittrice Daniéle Lorenzi Scotti madrina della manifestazione, con premiazione ufficiale del concorso alle ore 17. Dalle ore 10 alle ore 18 del giorno dopo, domenica 2 giugno, l'esposizione delle opere floreali resterà aperta e disponibile, sempre con ingresso libero, al grande pubblico.