Entroterra, "Raccontare il lupo": tavola rotonda a Perinaldo (Foto)

Si parlerà del lupo in Liguria e della sua vicinanza alle aree abitate domani, il 31 maggio, a Perinaldo.

L'incontro prenderà il via alle 8.30 con i saluti del sindaco Francesco Guglielmi. "Un incontro per parlare del lupo che ha esteso la sua presenza vicino all'abitato" - dice il primo cittadino - "Il lupo è un animale selvatico, non deve essere avvicinato e non deve essere alimentato".

"L'evento, che sarà moderato da Walter Mignone della SIEF-Società Italiana di Ecopatologia della Fauna, prevede interventi di Patrizia Gavagnin che spiegherà ‘Il mestiere di lupo’, di Giovanni Maceli, coordinatore della vigilanza faunistico-ambientale Regione Liguria Lifewolfalps, che parlerà de ‘Il lupo in Liguria’, del colonnello Franco Bonechi dei carabinieri forestali che si soffermerà su 'La partecipazione dei carabinieri forestali al progetto LifeWolfAlps’, di Andrea Giacchino della vigilanza faunistico-ambientale Regione Liguria Lifewolfalps che illustrerà 'Le attività del Nucleo Cinofilo antiveleno in Liguria', dello storico Alessandro Castagnino che commenterà ‘Raccontare il lupo. Il Manoscritto Borea e altre cronache del Ponente’" - fa sapere il sindaco Guglielmi - "Verrà dato poi spazio alla tavola rotonda e al dibattito su 'La comunicazione e la diffusione delle notizie' che sarà condotto dal giornalista Claudio Donzella de Il Secolo XIX. Alla fine, vi sarà un buffet".