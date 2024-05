Che Festival sarà con Carlo Conti? Le prime indiscrezioni vanno nel solco della tradizione

Amadeus per cinque anni ha portato il Festival di Sanremo in rampa di lancio in una ascesa costante, da fenomeno sociale a fenomeno social, con un’impennata del pubblico giovane testimoniata anche dai numeri di RaiPlay e delle piattaforme web della Tv di Stato. Le sue scelte artistiche (talvolta contestate, ma senza contestazione non è vero Festival) a volte hanno diviso il pubblico ma sono state senza dubbio di successo, portando alla ribalta anche artisti meno noti al grande pubblico e che a lui ora devono gran parte del loro successo. I Måneskin su tutti.

Ora si cambia aria. La Rai ha scelto di puntare su Carlo Conti, uomo d’azienda e, soprattutto, garanzia di uno status quo che se sembra non dispiacere dalle parti di corso Mazzini. E le prime indiscrezioni vanno proprio nel senso della tradizione, condita da un pizzico di nostalgia. Conti è già stato alla guida del Festival dal 2015 al 2017, sembra poco tempo, ma al netto della pandemia e del successivo slancio festivaliero sembra un’era fa. Difficile, quindi, che il suo modello possa funzionare allo stesso modo quasi dieci anni dopo, anche se le voci vanno proprio in direzione del passato e non si esclude che Conti possa pescare artisti anche dal serbatoio di “Tale e quale”, trasmissione che non punta certo a un pubblico giovane.

Per contro va detto che Conti è (o, meglio, è stato) uomo di radio, proprio come Amadeus. Dote che potrebbe tornare utile nelle vesti di direttore artistico. Si spera solo che i primi nomi che iniziano a circolare sul web (Marco Carta, Fausto Leali, Pamela Prati…) siano solo voci o, almeno, “uno dei tanti” che poi saranno in gara.

Infine c’è la questione del regolamento. In cinque anni Amadeus ci ha messo mano più volte aumentando il numero dei cantanti in gara, a volte anche con decisioni dell’ultimo minuto in merito ai giovani. Conti ha detto in diretta al Tg1 che sta pensando a eventuali modifiche, ma senza entrare in ulteriori dettagli. Certo è che lui e la sua squadra sono già al lavoro. Al termine dell’estate sarà il momento di Area Sanremo e poi di Sanremo Giovani.