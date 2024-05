Ventimiglia, sabato al chiostro di Sant'Agostino la presentazione de 'Gli anni ruggenti dei Bagni Margunaira'

Al MAR di Ventimiglia la presentazione del volume 'Gli anni ruggenti dei Bagni Margunaira'. Appuntamento sabato prossimo, il 1° giugno, alle 16 nel salone conferenze del chiostro di Sant'Agostino, in piazza Bassi 1, a Ventimiglia.

Bernardino Veneziano e Roberto Squarciafichi presenteranno, infatti, una rassegna di 329 foto e articoli di stampa degli anni '60 e '70 realizzati nello stabilimento a Marina San Giuseppe.

Un incontro culturale ma anche solidale, infatti durante la presentazione si potrà acquistare il libro al costo di 15 euro e parte del ricavato sarà poi devoluto in opera di solidarietà. Il libro è comunque in vendita presso l'Emporio Bligny di via Aprosio 16 a Ventimiglia.