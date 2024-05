Sanremo, Verrando replica a Mager sui parcheggi rosa: "Pura propaganda elettorale"

"Parcheggi rosa per le mamme pura propaganda elettorale: la novità proposta oggi da Mager è un ordine del giorno di gennaio 2023 presentato dal centrodestra dove il Comune si è rivelato inconcludente". Lo dice in una nota Davide Verrando, candidato di Fratelli di Italia alle prossime elezioni comunali di Sanremo.

"Considerato che è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 Gennaio 2023 un ordine del giorno proposto dal Centrodestra riguardante gli spazi di sosta riservati, previo rilascio del “Permesso Rosa”, e che in data 29 Maggio 2023 si è svolta la seconda Commissione Consiliare sul tema in oggetto nel corso della quale è intervenuto, tra gli altri, anche l’Assessore Donzella (capolista della lista civica IDEA PER MAGER), si rimane sempre in attesa di conoscere le ragioni per cui non sia stato compiuto lo studio nelle tempistiche previste dalla Commissione e, nell’ipotesi in cui lo studio sia stato elaborato, quali siano le sue conclusioni.

Mi chiedo perché, ad oltre un anno di distanza, non sia stata più affrontata la tematica sollevata dalla Commissione, tranne oggi per pura propaganda elettorale, preposta al fine di individuare anche sul territorio di Sanremo un congruo numero di parcheggi “rosa” al fine di agevolare la sosta alle donne in stato di gravidanza o genitori con bambino non superiore ai due anni, previo il rilascio di idoneo permesso.