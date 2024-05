Sanremo, Mager: "Parcheggi rosa, un impegno nel quadro della promozione delle politiche a favore della famiglia"

"La prossima amministrazione comunale dovrà attuare ogni idonea misura a sostegno della famiglia e al miglioramento della qualità della vita per i cittadini", così in una nota il candidato a sindaco per la città di Sanremo, Alessandro Mager.

"Rientra in questo impegno la realizzazione di stalli rosa sul territorio comunale e l'istituzione di un “Pass Rosa” a disposizione delle donne incinte e delle mamme di bambini fino ai 2 anni, evidenzia Mager. Si tratta di dare attuazione all'articolo 188-bis del Codice della Strada che consente ai Comuni di istituire dei “Parcheggi Rosa” individuabili tramite l'apposita segnaletica, dedicati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con bambini di età non superiore ai 2anni. Il Comune potrà estendere il provvedimento anche alla sosta gratuita nelle aree blu e alla sosta illimitata negli stalli a disco orario, grazie ad un apposito “Pass Rosa”.

"È questo un impegno nel quadro della promozione delle politiche a favore della famiglia e delle funzioni di accudimento della prima infanzia. Il Pass Rosa sarà destinato alle donne in stato di gravidanza con validità dal giorno del rilascio sino al parto e per i genitori con uno o più figli di età inferiore ai 2 anni con validità dal giorno del rilascio sino al giorno del compimento del secondo anno di età del figlio più giovane. La realizzazione dei parcheggi rosa e la possibilità di usufruire gratuitamente dei parcheggi blu favorirà ai genitori la mobilità all’interno del comune e rappresenterà un gesto concreto nei riguardi dei bisogni delle famiglie, riconoscendo e supportando la natalità anche con facilitazioni di carattere eminentemente pratico ma di forte ricaduta sulla quotidianità della vita familiare".

"I nuovi stalli rosa, conclude Mager, potranno essere realizzati in prossimità di scuole, farmacie, strutture mediche, uffici pubblici, asili nido. Il Comune potrà operare anche per sensibilizzare le strutture commerciali private a creare o incrementare il numero dei parcheggi riservati alle donne in gravidanza e ai neo genitori, nell’ambito di un progetto più ampio di città a misura di famiglia".