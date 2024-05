Elezioni Sanremo, Baggioli (FI): "progettazione ed esecuzione delle grandi opere priorità necessarie"

"La progettazione e l’esecuzione delle Grandi Opere nello sviluppo della Città di Sanremo sono priorità necessarie che hanno bisogno di particolare attenzione". Così in una nota Simone Baggioli, Capolista candidato alla carica di consigliere comunale di Sanremo per Forza Italia.

"Abbiamo vissuto situazioni dove il pressappochismo, prosegue Baggioli, la superficialità e l’inesperienza nella gestione di attività complesse, abbiano allungato, e non di poco, i tempi necessari all’inizio di opere importanti per tutto il comparto economico della nostra città. Ricordo, infatti, come la creazione di grandi opere influisca nettamente sull’occupazione e come possa essere, addirittura, un punto di riferimento per altre opere complementari e per la piccola manutenzione, necessaria per l’abbellimento ed il potenziamento dei servizi rivolti al cittadino. Un esempio tra tutti, la questione dello scarso stato di manutenzione dell’impianto fognario cittadino che puntualmente si ripercuote sull’immagine della città e con l’applicazione dei divieti di balneazione su tutta la costa sanremese con negative ricadute sulle località limitrofe. Insomma, una situazione che andrà affrontata come priorità da inserirsi obbligatoriamente nei rapporti contrattuali, già in essere, con i proponenti di note riqualificazioni come, a mero titolo esemplificativo, quella inerente al Porto Vecchio di Sanremo".

"Ma non dimentichiamoci dell’appeal che Sanremo, chiosa Baggioli, grazie alle sue innumerevoli potenzialità e alla nomea che detiene in Europa e nel mondo e che nessuno potrà mai scalfire, vanta nell’imprenditoria nazionale ed internazionale. Ho avuto modo di presenziare a varie idee di progetto per il rilancio turistico, commerciale e sportivo tra cui, non ultimo, il progetto presentato qualche mese fa al Teatro del Casinò da parte del Presidente della Sanremese, che vedrebbe la costruzione di un’Arena polivalente. Insomma, tutte opere molto interessanti per il futuro della nostra Città e che avranno tutte la giusta considerazione e attenzione. Forza Italia proporrà l’istituzione di un tavolo di confronto tra l’Amministrazione e tutti gli imprenditori interessati ad investire sul nostro territorio, in totale trasparenza e per il bene della collettività".