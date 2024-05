Elezioni Amministrative: Fellegara: "Il trasporto pubblico locale al centro dello sviluppo di Sanremo"

Promuovere esclusivamente Sanremo non basta: anche le città, i borghi limitrofi e l’entroterra devono essere coinvolti per costituire un sistema unico di offerta turistica, resa possible anche attraverso una efficiente rete di trasporto pubblico.

Il trasporto pubblico locale (TPL) rappresenta una componente fondamentale per migliorare la vivibilità urbana e ridurre l'inquinamento. Fulvio Fellegara, candidato sindaco per il centrosinistra, si impegna a trasformare il TPL in una scelta preferenziale per tutti i cittadini, non solo per anziani e studenti, attualmente principali utilizzatori.

“Indispensabile è la partecipazione di tutti i comuni della provincia alla gestione del TPL – ha detto - proporzionalmente agli abitanti di ciascuno. Questo permetterà una gestione unificata ed efficiente del servizio”. Fellegara vuole incentivare il trasporto elettrico, riorganizzare le linee di percorrenza e migliorare gli orari di punta per l'entrata e l'uscita dalle scuole, oltre al potenziare le linee per le frazioni e l'entroterra, abbonamenti gratuiti per over 70 e under 18, in base all'ISEE. La sicurezza sarà migliorata collaborando con la polizia municipale per contrastare l'evasione dei biglietti e le aggressioni agli autisti, aumentando così anche la sicurezza per gli utenti.

“Un altro punto chiave sarà l'aumento delle corse nei giorni festivi e l'istituzione del Noctibus nelle ore serali e notturne, soprattutto durante l'estate, per migliorare la mobilità notturna. Un sistema GPS e una app consentiranno la localizzazione dei mezzi e di conoscere in real-time i tempi di arrivo. Questi interventi mirano a creare un sistema di trasporto urbano gestito direttamente dal comune di Sanremo, migliorando la qualità della vita urbana, riducendo l'uso del trasporto privato e potenziando i collegamenti tra frazioni e quartieri. Crediamo fermamente che solo attraverso una gestione integrata e innovativa si possa realizzare un TPL efficiente, puntuale e sicuro per tutti i cittadini”.