Ai "Martedì Letterari" il professore Nello Cristianini parla di intelligenza artificiale e dei suoi sviluppi (Video)

Questa volta il protagonista del "Martedì Letterario" in scena al Casinò di Sanremo è stato il futuro, in particolare focalizzandosi all'intelligenza artificiale, su quelle che possono essere le preoccupazioni a riguardo e quale sia la differenza tra l'intelligenza di una macchina e quella di un umano, tutti temi trattati nel saggio di Nello Cristianini.

Volevamo costruire qualcosa, stiamo creando qualcuno? Storia di un incontro che cambierà il mondo.

Le macchine possono pensare? Questa domanda inquietante, posta da Alan Turing nel 1950, ha forse trovato una risposta: oggi si può conversare con un computer senza poterlo distinguere da un essere umano. I nuovi agenti intelligenti come ChatGPT si sono rivelati capaci di svolgere compiti che vanno molto oltre le intenzioni iniziali dei loro creatori, e ancora non sappiamo perché: se sono stati addestrati per alcune abilità, altre sono emerse spontaneamente mentre leggevano migliaia di libri e milioni di pagine web.

È questo il segreto della conoscenza, ed è adesso nelle mani delle nostre creature? Cos'altro può emergere, mentre continuiamo su questa strada? (Sinossi del libro).

Nello Cristianini è professore di Intelligenza Artificiale all’Università di Bath, autore del volume «La scorciatoia» (Il Mulino, 2023), e di una serie di saggi e articoli specialistici sul tema dell’intelligenza artificiale, apprendimento automatico, analisi del linguaggio, conseguenze sociali dell’adozione delle tecnologie intelligenti.

Giovedì 30 maggio ore 16.30 nel teatro del Casinò in collaborazione con lo Zonta Club Sanremo Raffaella Ranise presenta: Le regine Inglesi. Le magnifiche sovrane che hanno preceduto Elisabetta II” ( Marsilio).