Dolceacqua, il monte Morgi ricco di siti archeologici: ecco quali (foto)

Siti storici importanti a Dolceacqua e precisamente sul monte Morgi. Come rende noto Andrea Eremita di Archeonervia sono presenti un altare sacrificale correlato al Culto delle Vette, un menhir crollato cristianizzato con l'incisione di una croce e una roccia pelle della Terra Madre dove venivano inserite le offerte votive di varia natura di frutta e primizie.

Il Monte Morgi con i suoi 818 metri di altezza domina un vasto orizzonte sulla Val Nervia fino al mare dove la natura si esprime in tutte le sue potenzialità attraverso in un felice incontro tra il cielo e la Terra Madre. Recarsi sul luogo non si può fare a meno di pensare alla grande sensibilità dei nostri lontani progenitori per aver scelto sulla cima della montagna il luogo da dedicare alla complessa liturgia del sacrificio da correlare al Culto delle Vette per mediare, cercare un'alleanza con le forze della natura che sulla montagna si manifesta attraverso il rombo del tuono, il fulmine e la pioggia che feconda la Terra Madre.

Il grande scienziato e storico romano Plinio il Vecchio morto durante l'eruzione del Vesuvio nel 79 d. C. scrisse nella sua monumentale opera Naturalis Historia che "Iìi Liguri praticano il Culto delle Vette"