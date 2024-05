Ospedaletti, martedì incontro della Confcommercio con i candidati a sindaco

Martedì 28 maggio la Confcommercio organizza un confronto pubblico fra i candidati a sindaco del Comune di Ospedaletti. L’appuntamento è alle ore 21,00 nell’Anfiteatro di Pian d’Aschè,a Ospedaletti.

“Si tratterà ancora una volta di un grande momento di confronto democratico, sottolinea Luigi Giuliani Delegato Confcommercio per Ospedaletti, voluto dalla Confcommercio, per dar modo ai candidati di esprimere le loro posizioni e idee sui temi fondamentali per Ospedaletti, con particolare riferimento alle tematiche afferenti il mondo del commercio. Attraverso questa iniziativa la Confcommercio si pone, come sempre, quale interlocutore degli amministratori e filo di congiunzione con il mondo delle imprese, vera anima di ogni centro cittadino”.