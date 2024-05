Elezioni Sanremo, Mager; “Basta al porta a porta, il volantino di Fera che fa sorridere"

"Fa quanto meno sorridere il volantino che in questi giorni sta girando per la città, realizzato da Antonio Fera, già assessore all’Igiene Urbana nell’amministrazione Zoccarato (quella della differenziata al 29%, oggi invece è al 62%) e ora candidato con la lista civica di centrodestra Andiamo che fa riferimento proprio all’ex Sindaco Zoccarato, dopo essere stato dal 2019 ad oggi consigliere di amministrazione di Amaie Energia". Così in una nota il Comitato elettorale Mager Sindaco

"Il volantino si intitola 'Basta al porta a porta', prosegue il comitato, ed è interamente dedicato al tema rifiuti, con tanto di immagini che ritraggono la Sanremo di oggi, sporca, e quella del domani, perfetta e pulitissima. Fa sorridere, anche perché assistiamo ad una mancanza di coerenza senza pari; era il 2017 quando Fera, nelle vesti di consigliere comunale di minoranza, addossava la responsabilità della situazione spazzatura e pulizia totalmente al Comune, mentre solamente pochi anni prima, precisamente nel 2011, lo stesso Fera additava come responsabili i cittadini maleducati. Fa sorridere perché, sempre nel 2011 Fera dichiarava che il porta a porta avrebbe avuto solamente bisogno di rodaggio e che quella sarebbe stata l’unica strada percorribile, asserendo inoltre che i commercianti erano soddisfatti, mentre oggi si fa paladino della lotta a questo sistema di raccolta rifiuti, quasi avesse avuto un’amnesia e si fosse dimenticato della sua posizione precedente".

"Fa sorridere perché da consigliere di amministrazione di Amaie Energia (insieme al Presidente Andrea Gorlero, in quota PD e all’Avv. Claudia Rodini, anch’essa candidata in una delle liste di Rolando), nominato nel 2019 dal Sindaco Biancheri per mettere in ordine il servizio, avrebbe forse potuto e dovuto intervenire per migliorare la situazione della raccolta differenziata. Fa sorridere perché Fera è la stessa persona che ha concesso l’ampliamento e la trasformazione dei lotti della discarica comprensoriale in provinciale. O forse non si rende conto che con le sue parole di oggi critica indirettamente il proprio operato?".