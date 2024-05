Elezioni Amministrative: Alessandro Mager attacca sui sondaggi non pubblicati sul sito istituzionale

“Abbiamo inutilmente atteso lo scadere dei termini previsti dalla Legge, ma sul sito non c’è traccia né del sondaggio segreto pubblicato il 18 e 19 aprile, né del sondaggio della società di rilevazioni Only Numbers srl pubblicato il 23 maggio. In entrambi i casi si tratta di sondaggi commissionati dal Comitato elettorale che sostiene la candidatura di Gianni Rolando”.

Interviene in questo modo il comitato elettorale di Alessandro Mager, sui sondaggi resi pubblici negli ultimi due mesi. “Stranamente, entrambe erano rilevazioni in cui il risultato del candidato Sindaco della nostra coalizione civica per Sanremo, Alessandro Mager, era di molto inferiore ai risultati per lui estremamente positivi rilevati dai due unici sondaggi (Demetra autoprodotto del 13 aprile e Tecné per Primocanale del 24 maggio) che invece sono stati pubblicati (come prevede la Legge) sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

“Cosa pensano i sanremesi delle rilevazioni che vengono pubblicate sulla stampa locale e che poi non vengono pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri? Cosa pensano i sanremesi dei risultati diffusi da queste rilevazioni? Cosa pensano i sanremesi dei candidati che utilizzano queste rilevazioni, palesemente “opache”? Noi crediamo che i sanremesi siano molto più intelligenti di quanto pensi chi utilizza questi mezzucci. Riportiamo in allegato il file pdf del sondaggio realizzato da Tecné per Primocanale in data 16-17 maggio e pubblicato in data 21 maggio (Mager 34%, Rolando 32%, Fellegara 24%). Riportiamo il file pdf della visura camerale della società Only Numbers srl, riconducibile alla Dott. Alessandra Ghisleri, essa stessa definitasi ieri sera su RaiTre a Report titolare di un contratto da opinionista con il quotidiano ‘La Stampa’.”