Davide Falteri (Stati Uniti d’Europa): «Infrastrutture decisive per Liguria, Piemonte e Lombardia. Solo così restiamo collegati al resto d’Europa»

«Ampliare e ottimizzare nuove infrastrutture per rendere l’Italia sempre più collegata con il resto d’Europa, anche in termini di sviluppo delle imprese e di crescita delle opportunità occupazionali: questa è la sfida decisiva, anche e in particolare per Liguria, Piemonte e Lombardia, alle elezioni europee 2024».

Questo è il focus per la campagna elettorale per le elezioni europee 2024 di Davide Falteri, genovese, imprenditore di reti attivo nella filiera logistica, trasporti e shipping, vice-presidente di Federlogistica e Consigliere del Comune di Genova con delega ai nuovi insediamenti dal 2022 con il sindaco Bucci.

Da tutti conosciuto nell’ambito della filiera del trasporto e delle attività produttive ad esse connesse per le numerose cariche associative ricoperte, Falteri prosegue la sua attività politica dopo il successo nel 2022 come candidato del Terzo Polo, occasione in cui ottenne più di 18.000 voti di lista per una percentuale pari al 9%; dal 2023 è Presidente di Italia Viva per la Provincia di Genova. Ora la sfida nella lista “Stati Uniti d’Europa”.



Nella sua carriera professionale, Falteri si è sempre occupato di imprimere forza e competitività a Trasporti, Logistica & Shipping, volano economico del Nord-Ovest, un settore trainante per l’economia italiana in termini di PIL e di numero di occupati, destinato a crescere e che necessita di una rinnovata attenzione per consentire di consolidare il ruolo del Nord-Ovest di porta d’Italia sull’Europa, con il potenziamento delle nuove infrastrutture fisiche e digitali.

«Ci troviamo di fronte a una sfida decisiva soprattutto in Liguria, Piemonte e Lombardia: ampliare e ottimizzare nuove infrastrutture per rendere il nostro Paese sempre più collegato con il resto d’Europa, anche in termini di sviluppo delle imprese e di crescita delle opportunità occupazionali. La lista Stati Uniti d’Europa è l’unica che crede davvero nell’importanza di un ruolo centrale dell’Italia in Europa. Ecco perché ho deciso di mettere la mia esperienza e le mie competenze al servizio di questa causa, in modo da poter vincere insieme la sfida che ogni giorno ci troviamo ad affrontare. Sarà un grande piacere portare avanti questa campagna elettorale insieme a due compagni di viaggio come Raffaella Paita e Matteo Renzi, che ringrazio per la stima che hanno dimostrato nei miei confronti».

Trasporti in primis, ma non solo. Gli altri punti focali del programma sono legati ai giovani e al lavoro, ai lavoratori e agli stipendi, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla sanità, alla transizione energetica e a tutte quelle attività che rendono le nostre imprese centrali nel sistema imprenditoriale.