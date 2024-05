Sanremo, Villa Ormond ospita 'Botanica Festival': due giorni di musica e degustazioni (Foto)

Due giorni immersi nella musica con artisti internazionali e local heroes. Verranno proposti a Sanremo in occasione della quarta edizione di Botanica Festival che andrà in scena il 31 maggio e il 1 giugno a Villa Ormond.

Musica, arte e comunità si riuniranno negli spazi della sontuosa villa con giardino nella città dei fiori. "E' un festival di musica alla quarta edizione. Come ogni anno la location sarà la villa secolare che domina uno splendido giardino botanico ricco di vegetazione sub tropicale rara e si svolgerà in tre stage differenti" - fa sapere Francesco Scalarandis - "Al festival si esibiranno diversi artisti internazionali all'avanguardia: Antal, Burro Studio Radio Showcase: Acid Gigi, Riccardo Bhi & Ferrari, ddwy (live), Eternal Love, Gabrielle Kwarteng, Disco Amor, Gayance, Il Mago del Gelato (live), James Falco, Ma Nu!, Nevena Jeremic, Pierka, System Olympia, The Zenmenn (live), Wir Ium, Wolf. Rush Hour’s head honcho Antal e l’astro nascente newyorkese Gabrielle Kwarteng saranno gli headliner del Main Stage, dopo le performances dell’italo-londinese System Olympia, della haitiana Gayance, la selector serba Nevena Jeremic e il resident di Jazz:re:Found festival Ma Nu!".

L'edizione 2024, organizzata dall'associazione culturale Adventures Sanremo, avrà novità: aprirà alle 12 e si concluderà alle 4.30. Inoltre, al festival si potranno degustare vini naturali. "La novità di questa edizione sarà l’apertura porte alle 12 con la presenza di produttori di vino naturale Triple A, i quali faranno degustare alcune delle proprie etichette a prezzo molto ridotto. Abbiamo infatti fatto una collaborazione con Velier, distributore di distillati e vino, e Triple A, una sorta di consorzio che ha riunito i produttori di vino naturale. Durante la giornata vi saranno sei produttori in loco" - svela Scalarandis - "Il Greenhouse stage sviluppato in collaborazione con Velier s.p.a. e Vini Triple A sonorizzerà il parco durante le ore pomeridiane a partire dalle 12 con performance live d’avanguardia come quelle di The Zenmenn, i nuovi artisti di casa Public Possession ddwy e la band milanese Il Mago del Gelato, mentre si degusta vino naturale direttamente servito e raccontato dai produttori: Daniele Parma, Possa, Tenuta Fornace, Berucci, Archetipo e Weingut Immich Batterieberg. Si potrà prendere un ticket degustazione e andare nella 'Serra' per provare diversi assaggi. Fino alle 17 ci sono djset, dalle 17 alle 20 vi saranno live mente dalle 20 si aprirà il main stage. Sul piazzale fuori da Villa Ormond saliranno sul palco gli artisti e i dj internazionali più importanti al momento che si esibiranno fino all'una di notte".

Vi saranno anche stand di prodotti locali. "Vi saranno, all'interno, vari stand di cibo" - afferma Scalarandis - "Vi sarà uno stand diurno di una nuova attività e poi ci saranno Manik, che preparerà hamburger anche vegetariani, e Amazonia, che preparerà primi con prodotti locali, come il pesto. Vi saranno diversi bar e ognuno avrà caratteristiche proprie. Verranno proposti anche distillati di prima qualità".

Musica e divertimento anche di notte. "Dall'una ci si sposterà all'interno della villa" - dice Scalarandis - "Gli after show, riservati per un numero limitato di persone, daranno vita al piano nobile di Villa Ormond con uno showcase di Burro Studio Radio il venerdì notte, mentre la notte di chiusura del sabato sarà affidata ai milanesi Eternal Love e al resident di casa James Falco. Chi ha acquistato il ticket in anticipo potrà accedere agli after party".