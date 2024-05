Abbandono dei rifiuti e discariche abusive: una pessima abitudine a Sanremo e Ventimiglia (Foto)

Il problema dell’abbandono dei rifiuti e dei cassonetti stracolmi e ‘assediati dall’immondizia è di molte città e, questa volta, approfittando dell’invio di alcune foto di diversi lettori, abbiamo riunito le problematiche segnalateci nell’ultimo fine settimana.

Partendo da Sanremo troviamo una purtroppo ‘classica’ discarica abusiva in strada San Giovanni, dove il classico ‘incivile’ ha pensato bene di abbandonare due lavatrici ed un frigo industriale da bar, invece di portarlo negli appositi punti di raccolta. Sempre nella città dei fiori, spostandoci sul porto, troviamo immondizia abbandonata vicino ai cassonetti sul molo lungo del porto vecchio.

A Ventimiglia, invece, due enormi abbandoni di rifiuti attorno a cassonetti strapieni erano presenti al mattino presto in via Dante e via Sottoconvento ma, secondo quanto evidenziatoci dal lettore, in mattinata erano stati fortunatamente rimossi. Infine, sempre nella città di confine, ci hanno segnalato bottiglie e lattine abbandonate (probabilmente dopo un bivacco notturno) ai giardini di Latte.