Stop cancellati male e indicatori di posizione sbiaditi, la segnaletica orizzontale di Sanremo continua a far discutere

Stop cancellati male e indicatori di posizione sbiaditi. I residenti di quartiere del Borgo e del centro di Sanremo dicono basta alla segnaletica orizzontale obsoleta presente in via Pietro Agosti e in corso Garibaldi e chiedono al Comune di intervenire il prima possibile, in modo da evitare incidenti stradali. Segnaletica che come detto non dovrebbe più esistere, ma che continua ad essere ben visibile e a trarre in inganno numerosi automobilisti.

Dal segnale di stop tracciato sull’asfalto della già citata via Pietro Agosti che, a causa di una cancellatura venuta male, si vede ancora chiaramente, passando per le frecce sbiadite che resistono al tempo e al passaggio dei veicoli in corso Garibaldi: la segnaletica delle due zone sanremesi, giusto per fare degli esempi concreti, rischia seriamente di creare disguidi ai tanti turisti che popolano la città matuziana.

Disguidi che possono portare, come detto, a degli incidenti, visto che entrambe le aree cittadine sono molto trafficate da auto e motorini, oltre che frequentate da pedoni. Per questo i residenti chiedono di metterla in sicurezza prima che sia troppo tardi. Lungo via Pietro Agosti, nelle scorse ore, come testimonia un cittadino, si è evitato uno scontro tra due auto soltanto per pura casualità, mentre in corso Garibaldi - da anni passata a doppio senso di marcia, ma con la vecchia segnaletica ancora ben visibile -, il rischio è quello che prima o poi qualche conducente possa percorrere la strada in contromano.

Per questo motivo i cittadini, saturi di questo problema, continuano a segnalare, con foto e video, la situazione al Comune di Sanremo e agli uffici della polizia locale. Situazione che non riguarderebbe soltanto il centro cittadino, ma anche le strade che portano all’uscita dall’Aurelia bis. In questo caso la segnalazione riguarderebbe due stop, entrambi poco visibili per via del poco colore della segnaletica orizzante e con uno dei due a cui mancherebbe il supporto verticale.