Sanremo: con il Vermentino 'Vigna del Poggio' la produzione vitivinicola del Ponente si arricchisce di una una nuova etichetta

La produzione vitivinicola del Ponente si arricchisce di una una nuova etichetta. È il Vermentino 'Vigna del Poggio' presentato oggi nell'omonima tenuta, in splendida posizione, a monte della frazione sanremese, dal produttore Luca Calvini, assieme alla moglie Claudia Embriaco e alla madre Mariagiovanna, tutti impegnati nell'azienda di famiglia fondata dal compianto padre Luigi. Una tradizione che ora coinvolge anche le figlie Ilaria ed Elena.

Davanti a una folta platea di invitati, in particolare operatori del settore e appassionati, Luca Calvini ha spiegato: "Con il toponimo Vigna del Poggio abbiamo voluto legare e identificare ancora di più con il territorio la nostra produzione di qualità, circoscrivendo un terroir specifico all'interno della Doc Vermentino Riviera di Ponente. Il Vermentino Vigna del Poggio, per ora prodotto in 2.500 bottiglie che contiamo di aumentare, unisce le caratteristiche di freschezza e sapidità del Vermentino a un affinamento in botte che ne esalta le qualità". La presentazione-degustazione è stata accompagnata da gustosi canestrelli, friscioi, sardenaira, torta verde, crostata e stroscia preparati da Claudia, oltre che dalla prelibata salsiccia di Ceriana.

Nella foto Luca Calvini e Claudia Embriaco