Sanremo: al via entro giugno i lavori di sistemazione delle palestre al Mercato dei Fiori di Valle Armea

E’ previsto un profondo rinnovamento della cosiddetta ‘area sportiva’ del Mercato dei Fiori di Valle Armea, particolarmente importante per le associazioni che praticano sport sul territorio comunale di Sanremo.

La conferma è arrivata dal Mario Robaldo, Consigliere comunale di maggioranza, nel corso della trasmissione del nostro giornale ‘La Sanremo che vorrei’. In particolare le palestre all’interno della struttura saranno ampliate mentre sarà installato un nuovo telone di separazione con il resto del plateatico. I lavori inizieranno nei primi giorni di giugno.

In questo modo troveranno spazio all’interno altre società sportive, che erano rimaste fuori dalle zone riscaldate. Tra l’altro, con l’installazione dei nuovi teloni a norma il riscaldamento nei mesi invernali sarà ulteriormente migliorato.

Lo spazio sarà in pratica raddoppiato e, entro l’estate dovrebbero iniziare anche i lavori di sistemazione della copertura che, ormai datata, ha più volte evidenziato problemi durante le giornate di pioggia. Il tutto in attesa di spostare l’attività mercatale al piano di sotto.

Il polo sportivo del mercato sta quindi crescendo e diventa sempre più importante anche per le scuole che, con i nuovi lotti potranno ospitare fino a 800 studenti nei prossimi anni. Il tutto in attesa del costruendo Palazzetto dello Sport di Pian di Poma, anche se le palestre del mercato dei fiori dovrebbero comunque rimanere anche in futuro.