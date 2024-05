Elezioni amministrative, Fellegara, spazi e progetti per le nuove generazioni: “Sanremo guarda al futuro”

Fulvio Fellegara, candidato sindaco di Sanremo, guarda alle politiche giovanili, riconoscendo l'importanza di coinvolgere i giovani nella vita sociale e politica della città. L’intento è quello di creare un ambiente inclusivo e partecipativo, dove i giovani possano esprimere le loro idee e contribuire attivamente al futuro di Sanremo.

“Le politiche giovanili sono fondamentali per il futuro di Sanremo. È importante ascoltare i giovani e coinvolgerli attivamente nella vita sociale e politica della città, collaborando con scuole e associazioni,” è quanto afferma Fulvio Fellegara, candidato sindaco di Sanremo della coalizione civica e progressista, che nel suo programma propone di promuovere e finanziare progetti ideati dagli studenti degli Istituti Superiori per favorire la partecipazione delle nuove generazioni alla vita sociale e politica del territorio.

“Vogliamo anche promuovere iniziative culturali che rendano i giovani consapevoli di ciò che accade nel contesto cittadino, nazionale e mondiale. Questo include progetti educativi incentrati sul rispetto della natura, risparmio energetico, uso di fonti rinnovabili e salvaguardia del territorio”, continua Fellegara. “Un altro obiettivo è prevenire le dipendenze da sostanze stupefacenti, alcool, gioco d'azzardo e internet, attraverso progetti specifici. Inoltre, intendiamo potenziare e creare nuovi spazi autogestiti per attività sportive e creative, come sale prove musicali, semplificando le procedure autorizzative per eventi singoli.”

Fellegara crede fermamente che una città che investe sui giovani sia una città che investe sul proprio futuro. La sua visione si basa su un dialogo aperto e costante con le nuove generazioni, promuovendo una Sanremo inclusiva e dinamica. "I giovani sono il motore del cambiamento e del progresso. È nostro dovere ascoltarli, coinvolgerli e sostenerli, affinché possano costruire una Sanremo migliore per tutti noi," conclude Fellegara.