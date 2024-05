Problemi per gli utenti RT, le Segreterie Provinciali FAISA CISAL e UGL FNA rispondono ad un lettore

“Tutti i lavoratori e le lavoratrici di Riviera Trasporti da parecchi anni a questa parte continuano a fare enormi sacrifici per garantire la sopravvivenza dell’azienda, e quindi, del Trasporto Pubblico Locale e del servizio scolastico nella Provincia di Imperia”. Ad intervenire con alcune puntualizzazioni sono le Segreterie Provinciali FAISA CISAL e UGL FNA, a seguito dell’articolo del lettore Pierfranco Cassini.

“Ci teniamo a precisare che i lavoratori hanno avuto negli ultimi anni variazioni contrattuali a proprio discapito con decurtazione di alcune indennità della retribuzione e aumento dell’orario lavorativo, nonostante già percepissero la retribuzione più bassa tra i lavoratori di categoria della Regione Liguria. Si rammenta che i dipendenti di codesta società, sono stati per alcuni mesi senza percepire lo stipendio e nonostante ciò hanno continuato a svolgere il proprio lavoro garantendo il servizio con massima professionalità.

Infine, ma non ultimo per importanza, i lavoratori che lei sostiene dovrebbero essere licenziati, sono gli stessi che durante la lunga pandemia del Covid 19 hanno messo a repentaglio la propria salute e quella delle proprie famiglie continuando a svolgere la propria attività lavorativa garantendo il trasporto pubblico, che le ricordiamo è un servizio essenziale soprattutto a beneficio delle persone anziane, degli studenti e delle fasce deboli. Le precisiamo inoltre che i lavoratori di Riviera Trasporti hanno molti giorni di ferie arretrate e che la maggior parte svolge quotidianamente del lavoro straordinario, pertanto per quanto indicato, la invitiamo a riflettere e a riconsiderare le opinioni da Lei espresse nei confronti dei dipendenti”.