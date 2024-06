Pompeiana e il "caso" del parcheggio per disabili: "Lanteri persona umana e attenta, sicuramente un disguido burocratico"

In merito all'articolo pubblicato ieri pomeriggio, in merito al caso del parcheggio per disabili di Pompeiana, una nostra lettrice, Isabella, ci scrive:

"Caro Direttore,

come ho già avuto modo di ricordare in passato per oltre trent'anni ho avuto modo di esercitare la mia attività di volontariato a Sanremo e in Provincia di Imperia, più o meno dalla metà degli anni Ottanta fino a non molti anni fa.

Per questo motivo ho conosciuto e apprezzato tutti gli Assessori ai Servizi Sociali che si sono succeduti durante le varie Amministrazioni comunali di Sanremo, tra cui il dott. Vincenzo Lanteri che oggi é orgogliosamente Sindaco del bellissimo paese di Pompeiana.

Vincenzo Lanteri é sempre stato una persona prima di tutto capace sul piano professionale e "tecnico", ma soprattutto umanamente attenta e sensibile alle difficoltà delle persone più "fragili", disabili in primis, e lo so con certezza perché abbiamo lavorato insieme anche in seno all'allora Comitato dei Servizi Sociali di cui venni chiamata a fare parte, sviluppando anche una forte amicizia sul piano personale.

Nel 1995, in particolare, appena eletto insieme al sindaco Giovenale Bottini (un'altra persona "di altri tempi" di cui avremmo bisogno al giorno d'oggi), l'Assessore Lanteri mi aveva anche nominata rappresentante dei Servizi Sociali di Sanremo e zone limitrofe in Regione per la stesura del piano triennale, questo per dimostrare a che punto si era "spinta" la nostra collaborazione e la nostra stima reciproca.



Quindi sono molto stupita che oggi il Sindaco Vincenzo Lanteri venga in qualche modo "accusato" da un suo concittadino, come il Suo Giornale - come sempre molto puntuale - ha potuto riportare nei giorni scorsi, di avere in un certo senso "rifiutato" di autorizzare un ulteriore parcheggio per i portatori di handicap.

Per come l'ho conosciuto in passato (e non credo che i suoi valori siano cambiati, tutt'altro), penso che si tratti di un errore o di un disguido "burocratico" e che quindi non avrà nessun problema a concedere questo ulteriore parcheggio, senza bisogno di "lungaggini" o di nuove riunioni di maggioranza o quant'altro.

Auspico quindi che questo "incidente", che certamente non é molto "gradevole" per entrambe le parti, possa risolversi il prima possibile, certa che i cosiddetti "normodotati" rinunceranno volentieri ad un parcheggio "classico" per lasciarne uno supplementare ai portatori di handicap, e che il cittadino di Pompeiana che ha voluto esprimere la sua insoddisfazione verso il suo Sindaco possa ricredersi e recuperare fiducia in una persona che, come ripeto, ha sempre avuto a cuore gli interessi delle persone "fragili" in tutte le circostanze".