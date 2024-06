Oggi mi sono recata in comune a Sanremo per il rinnovo della carta d'identità e, oltre a rilevare la puntualità ed il rispetto degli appuntamenti fissati, vorrei ringraziare pubblicamente la dott.ssa Tania Negri, non solo per la sua professionalità, ma soprattutto per la cortesia e l'impegno nel trattare con noi utenti.

Antonella Cabrini