Sanremo: Raffaella ringrazia il reparto di medicina d'urgenza dell'Ospedale per le cure prestate a sua madre

Buongiorno direttore,



...sempre tutti pronti a lamentarsi e criticare poi quando le cose funzionano non si dice mai niente... Da figlia di mamma anziana ricoverata in medicina d'urgenza all'Ospedale di Sanremo, esprimo i miei più sentiti ringraziamenti e mi complimento con tutto il reparto di medicina d'urgenza dell'Ospedale Borea in particolar modo con la dottoressa Francesca Stea per le cure e l'assistenza rivolte alla mia mamma.



Raffaella Ameri".