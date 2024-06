Sanremo: la famiglia Pardini ringrazia tutto il personale dell'Hospice per le cure prestate

“Vogliamo ringraziare le dottoresse Antonella Peralta, Giovanna Vargiu e Barbara Bonino, il caposala e tutto il personale infermieristico e oss dell'Hospice Borea di Sanremo per la professionalità e l'umanità dimostrate nel prendersi cura di nostra madre durante le ultime settimane della sua esistenza”.

Sono le parole della famiglia Pardini, per ringraziare il reparto del ‘Borea’, per aver accudito Enrica, mancata nei giorni scorsi. “Sin dalla prima accoglienza abbiamo potuto constatare il grande rispetto del paziente, sempre considerato come persona bisognosa non solo di cure ma anche di amorevoli attenzioni, fondamentali in un periodo così difficile della malattia. In punta di piedi tutto il personale ha accolto e accompagnato con professionalità e affetto nostra madre in un percorso estremamente delicato, senza mai far mancare un sorriso e una carezza”.

“La capacità di fornire assistenza con grande preparazione e gentilezza – termina la famiglia Pardini - è testimonianza dell'impegno verso la persona malata, nel rispetto della sua dignità. E per questo l’Hospice di Sanremo merita di essere elogiato come struttura di eccellenza. Grazie di cuore”.