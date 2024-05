È mancato Aldo Bacigaluppi, il 'paesengo' di Bordighera alta. Il cordoglio e il ricordo di un amico

"Ciao Aldo

Di sicuro mancherà a molti di noi la tua figura imponente seduta nell’angolo della Loggia, quella sotto il campanile, che oramai non è più nostra. Quante battaglie, quante lettere inviate ai giornali e agli amministratori, trovati quasi sempre sordi. Quanta determinazione e quanto zelo nel tuo agire. Ma soprattutto quanto coraggio hai sempre dimostrato nei confronti delle ingiustizie a cui ti sei costantemente contrapposto. Il Paese non ti ha mai voluto capire, compreso com’è da questo vacanzificio in cui si è trasformato. Ma la tua utopia rimarrà integra, appesa a queste pietre oramai residue e mai diventate preziose, tuo:

Ghostwriter".