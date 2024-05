Gravi problemi per gli utenti di Riviera Trasporti: la mail di un lettore

Con una lettera pervenuta alla nostra redazione, un nostro lettore, Pierfranco Cassini, lamenta una serie di disservizi che coinvolgono i mezzi RT. Di seguito il testo integrale.



"Buongiorno,

fortunatamente non sono un utente RT, ma conosco alcune persone che per necessità devono usufruire del trasporto pubblico nella nostra città. Purtroppo più volte si verificano casi di sospensione unilaterale del servizio da parte di RT senza che l'utenza venga avvisata con avvisi pubblici o presso le fermate. Più volte il servizio verso località Piani non funziona per non dire in altre zone della città con grandi difficoltà per i lavoratori e gli studenti schiavi dell'inefficienza del servizio RT.

L'azienda ignora i diritti dei cittadini e degli abbonati che hanno già pagato degli abbonamenti con scarso risultato. Al servizio dovrebbero partecipare tutti i Comuni interessati dai tragitti di linea in quanto la Provincia e Sanremo da soli poco possono fare. L'unione fa la forza e responsabilizzando tutti i Comuni, il singolo cittadino può fare le proprie rimostranze direttamente al proprio Sindaco che farà valere le relative ragioni nelle sedi proprie.

Ci sarebbe tanto da dire ma non voglio essere noioso. Un ultimo pensiero lo rivolgo ai Sindacati: i lavoratori avranno fatto dei sacrifici quando non riscuotevano lo stipendio per la carenza di mezzi e per le turnazioni, però bisogna ricordare che non bisogna difendere tutti a spada tratta per cui se ci sono persone che si impegnano meno di altre, bisogna fare le opportune segnalazioni di legge, e quando necessario licenziare.

Ringrazio per l'attenzione".