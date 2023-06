Sanremo, elezioni 2024: tra i due grandi poli la sinistra si ricompatta per correre da sola

Se i due grandi poli del centrodestra e del post-Biancheri si stanno organizzando per la contesa elettorale della primavera 2024, anche a sinistra sembra che qualcosa si stia muovendo. L’esperienza del Partito Democratico in amministrazione si è chiusa dopo 9 anni con la fuoriuscita di assessori e consiglieri (rimasti in amministrazione, ma senza il simbolo), primo sintomo di un divorzio che era nell’aria da tempo. E ora i ‘dem’ sarebbero pronti a fare da collante per radunare nuovamente le associazioni a sinistra e costruire il nuovo progetto elettorale. Proprio questa sera alla Federazione Operaia Sanremese è in programma l’assemblea degli iscritti per decidere la strategia del partito nel momento in cui tutti si stanno riorganizzando.

Torna in campo il progetto della sinistra unita a Sanremo? Così pare e sarebbe una piccola rivoluzione dopo anni di divisione con il PD al governo cittadino e le altre realtà della stessa area a fare da contraltare. Ora, invece, pare possibile pensare nuovamente a un progetto unitario che metta insieme anche Sinistra Italiana, Europa Verdi-Verdi, Sanremo Attiva e, soprattutto, il coordinamento provinciale Movimento 5 Stelle. Resta ancora da capire se i pentastellati siano o meno pronti a stringere l’accordo con la sinistra cittadina per costruire un’alternativa compatta ai due grandi catalizzatori di voti che, nel frattempo, si danno da fare per scegliere il rispettivo candidato sindaco. E pare che i giochi siano già fatti, che i due grandi nomi ci siano già, anche se tutto si muove nel massimo riserbo.