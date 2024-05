Sanremo, il candidato Rolando: "Importanti finanziamenti al Mercato dei Fiori frutto di grande attenzione del Centrodestra"

“Esprimo grande soddisfazione per questo importante finanziamento di quasi 3 milioni e mezzo di euro destinato al nostro Mercato dei Fiori - dichiara Gianni Rolando, candidato sindaco del centrodestra e liste civiche- Ringrazio il senatore Berrino e il ministro Lollobrigida per l’attenzione concreta riservata a questo importante comparto".

"E voglio sottolineare, prosegue, che questa attenzione arriva dal Centrodestra che governa l’Italia e che mi sostiene convintamente per andare a governare e rilanciare Sanremo, la mia città. Come già dichiarato da Berrino, sono certo che Amaie Energia, destinataria del finanziamento, saprà in breve tempo mettere a terra l’intervento susseguente”.