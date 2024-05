Elezioni Sanremo: Andiamo! e Rolando commemorano le stragi di mafia del 23 maggio 1992

"Oggi con la deposizione di una corona di fiori vogliamo ricordare il 23 maggio del 1992, quando la mafia uccise a Capaci il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani" dichiarano Gianni Rolando, Maurizio Zoccarato e Federica Cozza. Quest’ultima nel 2020 con un Ordine del Giorno, da lei proposto, e votato all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale, diede il via alla intitolazione dei giardini della Foce a Paolo Borsellino Giovanni Falcone e scorte, da parte del Comune di Sanremo.



Il candidato Sindaco del centrodestra Gianni Rolando dichiara: "Nelle Istituzioni, nelle scuole, nella società civile, la lotta alle mafie e alla criminalità deve diventare parte irrinunciabile di un’etica caratteristica morale di tutta la Nazione , " il leader della lista Andiamo Maurizio Zoccarato: L’azione di contrasto alle mafie va continuata con impegno e in tutte le Istituzioni con iniziative che ricordano i nostri eroi e attività formative dedicate ai giovani, questo l’impegno di Andiamo". Conclude la candidata di Andiamo e promotrice dell'iniziativa Federica Cozza: “In questo senso se la città ci darà la maggioranza dei consensi, mi impegno a far organizzare al Comune di Sanremo importanti momenti rivolti ai giovani con la collaborazione di Forze dell'Ordine e magistratura per infondere la cultura della legalità e della giustizia, la nostra amministrazione dovrà essere ispirata dall'insegnamento di questi eroi contemporanei".