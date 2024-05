Elezioni europee, Lucia Artusi (Pd): "Provo imbarazzo per le parole di Vannacci"

Lucia Artusi, candidata alle elezioni europee e comunali di Sanremo con il Pd, prende una posizione forte contro le parole di Vannacci.

“A poco più di due settimane dal voto, la destra mostra il suo vero volto!, dice in una nota. L’attacco ai diritti di questi giorni, dalla mancata firma della dichiarazione congiunta dei Paesi UE da parte dell’Italia (unica tra i Paesi fondatori) alle farneticazioni continue del generale candidato con la Lega su presunti attentati ai valori cristiani e alla vita, fanno cadere la maschera a una destra che mostra disprezzo per le minoranze e per i diritti di queste. A 46 anni dall’introduzione della legge 194 e a 50 anni dal referendum sul divorzio, è sempre più chiaro come l’8 e il 9 giugno la scelta non sia solo tra due schieramenti politici, ma tra due visioni del mondo contrapposte. Noi saremo sempre dalla stessa parte, per i diritti di tutti!”

"In queste elezioni, il nostro impegno è cruciale. È fondamentale difendere e promuovere i diritti conquistati con tanta fatica. Non possiamo permettere che venga fatto un passo indietro sui diritti delle minoranze, dei più deboli e delle donne. La nostra battaglia è per un'Italia e un'Europa più giuste, più inclusive e rispettose dei diritti umani. Vi invito a riflettere attentamente sulle scelte che faremo l'8 e il 9 giugno. Il vostro voto può fare la differenza tra un futuro di progresso e uno di regressione. Sosteniamo insieme una visione del mondo che mette al centro i diritti di tutti".