Ospedaletti, verso le elezioni di giugno: il programma elettorale di Cimiotti

Rilancio e sviluppo di Ospedaletti. Daniele Cimiotti e la sua lista non lasciano, bensì raddoppiano. In vista della prossima tornata elettorale il sindaco uscente si ricandida e presenta un programma elettorale pensato ad hoc per dare continuità rispetto ai cinque anni di amministrazione. Il programma elettorale di Cimiotti si sviluppa su tre macro punti, chiamati: Vivere la città, Vivere il territorio e l’ambiente e Vivere la comunità. Tre punti su cui l’amministrazione uscente punta fortemente per il completamento del progetto iniziato nel lontano 2019.

Vivere la Città

Partiamo subito con il primo punto, ossia quello riservato alla città di Ospedaletti. La lista Rilancio e sviluppo punta sulla riorganizzazione e sul potenziamento di alcune attività comunali al fine di realizzare una migliore efficienza dei servizi erogati ai cittadini, prevedendo, quindi, il trasferimento nei locali comunali di Via Matteotti della Polizia Locale e della Biblioteca, che verrà dotata di nuove offerte tecnologiche multimediali. Spazio anche alla predisposizione nell'ambito di un processo di arredo urbano coordinato, di un percorso storico - culturale, promosso attraverso l'installazione su monumenti, chiese e altri luoghi di interesse di punti di informazione fissi e al completamento della nuova palestra in costruzione lungo la pista cidopedonale con allestimento, ai lati, di un parco avventura per bambini e di un'area sportiva attrezzata all'aperto.

Non manca all’elenco di punti la realizzazione di un Punto ristoro lungo la pista cidopedonale e di uno spazio di aggregazione coperto per i ragazzi e il completamento delle opere connesse alla definitiva sistemazione del Piazzale al mare al fine di ripristinare la sua vocazione di grande spazio di aggregazione. “Il nostro obiettivo è quello di valorizzazione del Verde pubblico e dei Parchi cittadini, già oggetto di profonde attività manutentive durante il nostro mandato, mediante l'affidamento a ditte specializzate”, spiega Daniele Cimiotti. “Aggiungo anche il completamento dell'impianto sportivo di Strada Vallegrande, per il quale si prevede una fruizione finalizzata ad attività multidisciplinari e complementari a vantaggio di tutti”.



Nel programma non manca la valorizzazione e il potenziamento della rete sentieristica già realizzata e inserita nel progetto "Sanremo Outdoor", oggi composto da ben 38 Comuni, per fare in modo che anche il nostro entroterra sia fruibile, completando l'obiettivo del "Circuito delle 3 M" (Mare, Monti e Motori) e la realizzazione di un sistema di collegamenti automatizzati volti ad una migliore fruizione degli spazi tra la parte bassa e quella alta del paese, con installazione di scale mobili (Via XX Settembre - Via Roma) ed ascensori (Via Martiri - C.so Regina Margherita), funzionali anche alla percorrenza facilitata del centro cittadino.

Vivere il territorio e l’ambiente

Nel secondo punto vengono messi in risalto sia il territorio che l’ambiente di Ospedaletti. Nei primi punti compare infatti la redazione di un nuovo PUC (Piano Urbanistico Comunale), in linea con i più recenti obiettivi della pianificazione paesistica regionale, con una particolare attenzione alle esigenze delle aree agricole, e comunque conforme con il principio di "riduzione di consumo del suolo" (considerato una misura chiave per l'adattamento ai cambiamenti climatici), che dovrà quindi anche uniformarsi alla politica di rigenerazione urbana già intrapresa nello scorso mandato, favorendo quindi la demolizione e ricostruzione di un patrimonio edilizio ormai datato oltre che non in linea con i più moderni requisiti di eco-sostenibilità ambientale (quali, ad esempio, il fabbisogno energetico e contenimento dei consumi). Spicca anche la revisione del PUD (Piano Utilizzazione Demanio Marittimo), al fine di consentire e favorire la ristrutturazione nonché l'ammodernamento delle strutture balneari, l'apprestamento di nuovi servizi assolutamente funzionali alla vocazione turistica del nostro paese, anche in ragione delle accresciute dotazioni di spiagge già realizzate nel precedente mandato, promuovendo quindi nuove opportunità di lavoro.

Al terzo punto c’è la realizzazione di un profondo programma di manutenzione di tutta la viabilità cittadina (centrale e soprattutto periferica), con rifacimento di infrastrutture, marciapiedi ed asfalti, nonché la completa riqualificazione del centro storico, in particolare via Roma e Piazza Sant'Erasmo, realizzata anche attraverso la predisposizione ed attuazione di un Piano di Arredo Urbano. Non passa inosservato il miglioramento del servizio di pulizia cittadino attraverso il potenziamento del sistema di raccolta differenziata realizzato a mezzo dei nuovi cassonetti informatizzati ottenuti grazie ad un bando PNRR già aggiudicato e la realizzazione del nuovo Porto Turistico in forma di partenariato pubblico/privato come da nuovo progetto presentato, consentendo “di rimarginare una ferita aperta sul nostro litorale da quasi vent'anni e di favorire la realizzazione di nuove importanti opportunità di lavoro garantite attraverso le nuove aree commerciali e le strutture turistico ricettive connesse, nonché di realizzare l'ampio e profondo piano di manutenzione proposto in tutto il paese attraverso le somme derivanti dagli oneri conseguibili”, spiega Cimiotti.



Il programma prosegue con il completamento di tutte le procedure connesse alla approvazione ed alla realizzazione dei progetti inerenti i nuovi insediamenti turistico ricettivi come il Byblos, l'Hotel Firenze, Il Bike Hotel (vecchia stazione FS), anche queste finalizzate, oltre che alla riqualificazione dei rispettivi contesti ambientali, all'imprescindibile realizzazione di nuove importanti opportunità di lavoro. Chiude il capitolo del Vivere il territorio e l’ambiente l’acquisizione e la promozione della ristrutturazione di "Villa La Sultana" (uno degli esempi di architettura Liberty più famosi nel mondo e certamente il monumento più iconico della nostra città), che connesso alla rigenerazione del "Piccadilly", alla profonda riqualificazione di tutto il Corso Regina Margherita nonché alla presenza di "Casa e Collezione Laura" del FAI, potrà certamente contribuire alla realizzazione di un polo attrattivo con forte richiamo turistico e culturale di assoluto prim'ordine.

Vivere la Comunità



Il programma si chiude con il terzo macro punto: Vivere la comunità. Punto che parte con la realizzazione di una nuova e più moderna farmacia di proprietà comunale in Via Roma (ex Bar Sport), che, dati gli ampi spazi a disposizione, sarà dotata anche di nuovi e consentiti servizi complementari e con il centro Ricreativo e Culturale per la Terza Età, sempre in Via Roma.



Si prosegue con il lavoro sinergico avviato con tutte le associazioni sportive presenti sul nostro territorio che ha permesso maggiore sostenibilità economica delle strutture, la piena fruizione delle stesse e che ha consentito di conseguire alle associazioni prestigiosi riconoscimenti negli ultimi cinque anni. Questo nuovo corso porterà ad un ulteriore potenziamento delle attività sportive, che diverranno un vero e proprio strumento di promozione turistica, con la calendarizzazione di importanti eventi. E poi ancora la realizzazione di nuovi spazi da destinare alle associazioni di volontariato con la riqualificazione degli spazi sottostanti il campo da calcio e la prosecuzione con il programma "gli orti di città", destinato all'utilizzo consentito e gratuito da parte della popolazione.

Sempre in tema di riqualificazione, ecco che viene citata l'area cimiteriale nei punti più critici con particolare riguardo alla ristrutturazione e alla riapertura al culto della Cappella Cimiteriale (mentre si vuol ripristinare il servizio di custodia e sorveglianza cimiteriale permanente). Il programma elettorale si conclude con il completamento delle opere di riqualificazione del plesso scolastico di Corso Marconi e il completamento dell'iter in corso per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri in base al progetto "CASA del Carabiniere".