Elezioni Sanremo, Centro storico, Rolando: “Supportare privati nel recuperare una parte dei soldi spesi”

“La Pigna, il centro storico di Sanremo è un vero gioiello, variegato e bellissimo, ricco di storia e fascino - spiega il candidato del centro destra civico e partitico Gianni Rolando -. Attualmente è in corso un importante progetto di recupero e riqualificazione della Città Vecchia, denominato Pinqua. Tuttavia, c’è un grosso problema: 36 interventi di privati che sembravano finanziati non lo sono, lasciando questi cittadini in seria difficoltà.



Credo fermamente - conclude Rolando - che il Comune di Sanremo debba intervenire attivamente per supportare questi privati nel recuperare almeno una parte dei soldi spesi. È doveroso stare al fianco dei cittadini e fornire loro il sostegno necessario in questo momento critico”.