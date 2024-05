Ventimiglia, nuove attività e servizi turistici al porto Cala del Forte: assegnati due posti barca (Foto)

Escursioni, snorkeling, noleggio di canoe e imbarcazioni e itinerari consigliati. Sono alcune delle nuove attività e servizi turistici che offrirà il porto Cala del Forte a Ventimiglia. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"Abbiamo incontrato i vincitori del bando per l’assegnazione di due posti barca all’interno del porto Cala del Forte Marina, da dedicare ad attività volte al rilancio turistico della città" - fa sapere il primo cittadino - "In particolare, Pianeta Blu offrirà escursioni, attività di snorkeling e il servizio di noleggio di canoe".

"Con Sea squad, invece, sarà possibile noleggiare imbarcazioni, con o senza conducente, per godere appieno delle bellezze del nostro splendido litorale costiero, con itinerari consigliati" - sottolinea Di Muro - "Questi servizi saranno inseriti nella nuova 'Carta dei servizi turistici' che stiamo realizzando per far conoscere a residenti e turisti tutte le opportunità di svago di cui si potrà godere nell’estate 2024".