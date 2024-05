Sanremo: domani e venerdì importanti lavori sulle tubazioni, problemi per l'acqua in diverse zone

Nell'ambito degli importanti lavori riguardanti la manutenzione straordinaria della condotta Roya 1 a Sanremo, verranno eseguite manovre di rete che potranno comportare, domani e venerdì sono previsti abbassamenti di pressione e fenomeni torbidità dell’acqua in diverse zone.

In particolare sono previsti in centro città, ma anche in via Galilei, via Dante, corso degli Inglesi, via Borea, via Pascoli (fino a centrale elettrica), via Padre Semeria (fino campo del Carmelo). Le anomalie andranno progressivamente a scomparire al termine dei lavori e non pregiudicheranno la potabilità dell'acqua.

Si tratta di uni intervento di carattere straordinario per garantire la continuità del servizio idrico.