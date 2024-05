24 maggio, Vallecrosia celebra la 'Festa di Maria Ausiliatrice' (Foto)

Benedizione dei bambini, rosario, santa messa, processione e fuochi d'artificio verranno organizzati a Vallecrosia in occasione della Festa di Maria Ausiliatrice, patrona principale della famiglia salesiana.

Il 24 maggio le parrocchie di Maria Ausiliatrice e di San Rocco, insieme all'intera comunità, festeggeranno la Madonna. "Si inizierà alle 17 con la benedizione dei bambini. Seguirà, alle 17.30, il rosario mentre alle 18 vi sarà la celebrazione della santa messa" - svela don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice - "Alle 20.45, invece, ci si radunerà nel cortile dell'oratorio Don Bosco per la processione che partirà alle 21 e attraverserà le vie cittadine. Sarà presieduta dal vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta e sarà accompagnata dalla Banda Musicale di Borghetto San Nicolò-Città di Bordighera. Tutta la popolazione è invitata a partecipare addobbando il percorso che passerà lungo via Don Bosco, via Romana, via Roma, via C. Colombo per giungere, infine, al Belvedere dove vi sarà la benedizione e i fuochi d'artificio, dono dell'amministrazione".

Furono i primi cristiani in Grecia, Egitto, Antiochia, Efeso, Alessandria e Atene a chiamare la Beata Vergine Maria con il nome di “Ausiliatrice”. La Festa di Maria Ausiliatrice venne istituita nel 1815 da Papa Pio VII. Imprigionato nel palazzo di Fontainebleau da Napoleone Bonaparte, il Papa dedicò le sue preghiere a Maria Ausiliatrice per proteggere la Chiesa. Quando Napoleone firmò la sua abdicazione e la Chiesa recuperò la sua posizione e il suo potere spirituale, il 24 maggio il Papa istituì la festa di Maria Ausiliatrice per perpetuare la memoria del suo ritorno a Roma dopo la sua prigionia. La propagazione della devozione a Maria Ausiliatrice è da attribuire soprattutto a San Giovanni Bosco, che la scelse come patrona principale della famiglia salesiana e delle sue opere.