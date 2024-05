La Consulta Ligure si riunisce a Imperia, assemblea al Teatro Cavour

La Consulta Ligure delle associazioni per la cultura, le arti, le tradizioni e la difesa dell'Ambiente si appresta a tenere ad Imperia, oggi, il 18 maggio, alle 10, nel Ridotto del Teatro Cavour, ospiti dell'associazione imperiese Le Muse, la sua prima assemblea generale dopo aver felicemente superato i cinquant'anni di attività nel 2023 (evento festeggiato lo scorso dicembre con un grande spettacolo al Teatro Duse di Genova): l'evento si inserisce nei festeggiamenti per il Centenario della nascita della Città di Imperia.

La Consulta nata nel 1973 a Savona, dall'unione di sette fra le principali associazioni di tutela del patrimonio tradizionale allora già esistenti in ambito regionale, è cresciuta fino a contarne oggi oltre sessanta. Fra queste, tre delle località sarde di lingua genovese (nella varietà tabarchina) e quella dei Liguri nel Mondo, guidata da Mario Menini, che confedera, a sua volta 150 associazioni, corrispondenti ad altrettante comunità di origine ligure dall'Australia alle Americhe. Nel loro insieme tutte queste associazioni contano oltre 100mila aderenti. La più antica fu fondata nel 1791. In mezzo secolo la Consulta ha svolto una benemerita attività culturale. Tra l'altro ha prodotto l'importante Vocabolario delle Parlate Liguri in 4 volumi oltre al Dizionario Biografico dei Liguri.

L'assemblea, con la presenza ed il saluto delle autorità cittadine, prevede, tra l'altro, l'adesione, già richiesta, da parte di altre associazioni liguri, ma anche di altre regioni (Sardegna) ed estere (Principato di Monaco, Francia-Corsica), appartenenti a comunità costituenti 'isole linguistiche' o culturali liguri nel mondo, la cui genesi è legata alla rete delle colonie genovesi medievali o all'emigrazione ligure. Il progetto di punta che la Consulta intende portare avanti, per la lungimiranza e la tenacia del dinamico presidente Giorgio Oddone, e possibile solo grazie all'apporto culturale delle sue tante e qualificate associate, è legato alla Rete e a Wikipedia in versione ligure.

Un progetto di divulgazione della lingua ligure, nelle sue molteplici parlate, allo scopo di salvaguardare il grande patrimonio linguistico-storico ancora disponibile in Liguria e nel resto del mondo, là dove milioni dei nostri avi si sono recati. Le varie parlate, in particolare quelle dei paesi del nostro entroterra, sono a maggior rischio di estinzione e da qui l'urgenza di partire, oggi, con un progetto le cui linee guida sono già state tracciate, sfruttando le enormi possibilità che Wikipedia Ligure, presente all'evento, permette e che rappresentano la soluzione perfetta e definitiva al problema.

Riportare in internet, in uno specifico contesto razionale, coordinato e rintracciabile per sempre, le nostre parlate, in audio registrazione e testo a supporto, rappresenta un traguardo finora mai raggiunto da alcuno. La Consulta Ligure è la sola che ha le professionalità, la diffusione territoriale e le risorse, tramite tutte le sue associate, per poter raggiungere questo ambizioso risultato. Un percorso lungo del quale ora non basta più parlare perché occorre procedere con il primo passo. Solo così resterà per sempre viva la lingua ligure, qui e o\unque è ancora parlata.