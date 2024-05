Con Fipe Confcommercio domani anche nella nostra provincia la 'Giornata della Ristorazione'

Si svolge domani la Giornata della Ristorazione 2024. Si tratta di un’iniziativa ideata da FIPE, la Federazione dei Pubblici Esercizi della Confcommercio Imprese per l’Italia, per valorizzare e rafforzare i valori ed il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana, con l’obiettivo di riunire ristoratori di ogni livello, per celebrare insieme un tema fondamentale per tutto il mondo della ristorazione: l’ospitalità.

La Giornata della Ristorazione è una festa popolare, inclusiva, solidale e profondamente etica, che ha come obiettivo primario quello di invitare tutti gli italiani a celebrare la condivisione di un rinnovato sentimento di comunità intorno alla tavola e per questo sarà celebrata con un evento diffuso, che riunirà i luoghi della ristorazione, sia in Italia che all’estero, come vere e proprie agenzie culturali del territorio dove onorare il rito più antico dell’uomo: l’Arte del Convivio.

Questo evento gode del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero del Turismo. Nell’edizione del 2023, la Giornata della Ristorazione ha ricevuto dal Capo dello Stato la Medaglia del Presidente della Repubblica quale premio di rappresentanza per l’alto valore dell’iniziativa.

In provincia di Imperia i rappresentanti della Confcommercio e della Fipe hanno incontrato i sindaci del territorio, consegnando loro in omaggio un piatto-firma, realizzato a livello locale quale simbolo della giornata della Ristorazione. Sottolinea Enrico Calvi, Presidente provinciale della Fipe Confcommercio: “Celebriamo una giornata importante per la ristorazione italiana, che è stata ben recepita dal territorio, attraverso una grande adesione da parte dei ristoratori. Dai sindaci abbiamo ricevuto un attivo riscontro e tutti hanno pienamente comprese ed evidenziato l’importanza de settore della ristorazione quale ambasciatore delle nostre produzioni tipiche ed elemento di grande richiamo per il turismo sia italiano che straniero”.

A Imperia, al Sindaco Claudio Scajola, il piatto è stato consegnato dal Presidente provinciale della Fipe Confcommercio Enrico Calvi; a Diano Marina, al Sindaco Cristiano Za Garibaldi, dal Presidente provinciale della Fipe Confcommercio Enrico Calvi; a Taggia, al Sindaco Mario Conio, alla presenza consigliera Chiara Cerri, delegata al commercio, la consegna è avvenuta per mano del Vice Presidente Francesco Lucchese e del consigliere Mario Viglietti; a Sanremo, all’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi e all’assessore all’Ambiente e Floricoltura Sara Tonegutti dal Presidente cittadino della Confcommercio Andrea Di Baldassare e dal consigliere Fipe Confcommercio Gualtiero Maragni; a Bordighera, al Sindaco Vittorio Ingenito, dal Presidente cittadino Jean Pierre Novembre e dal presidente della Federalberghi Confcommercio di Bordighera Davide Sattanino e a Ventimiglia, al Vice Sindaco Marco Agosta, dal Presidente cittadino Dario Trucchi e dal rappresentante della Fipe Confcommercio Renato De Lucia.