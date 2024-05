Sanremo, stamani la premiazione del concorso Fidas 'A scuola di dono'

Sfidarsi a colpi di penna e matita per raccontare l'importanza della donazione di sangue e degli emocomponenti. Dai banchi di scuola è partito un viaggio fatto di parole, disegni, fumetti, giochi e molto altro per promuovere la tutela della salute dei pazienti e favorire fin da piccoli la divulgazione della conoscenza di un importante atto di senso civico.

Un gesto semplice che possiamo compiere tutti, di grande solidarietà che salva vite umane e per essere al fianco di chi affronta patologie rare e meno rare. Da Nord a Sud, sono stati promossi i valori e i benefici di questa buona pratica che ha visto una straordinaria partecipazione con il coinvolgimento anche di realtà territoriali in cui FIDAS non è presente con i propri presìdi come Modena, Catanzaro e Ragusa.

Alla V edizione del Concorso “A Scuola di Dono” hanno partecipato 1.901 alunni, 110 docenti, 155 classi, 115 istituti, 49 scuole primarie, 29 secondarie di primo grado e 77 secondarie di secondo grado che, con i loro lavori, hanno animato l'iniziativa di FIDAS nata per far conoscere ai giovani studenti l'importanza di donare sangue. La cultura della donazione nelle scuole vede così protagoniste quelle fasce d'età a cui il mondo del sistema sangue si affida perché diventino i possibili donatori di domani.

Ad aggiudicarsi la vittoria per questa edizione sono stati:

- Istituto Comprensivo “San Michele” – Scuola Secondaria di Primo Grado – Classe 2A di Mondovì (Cuneo) che ha realizzato un plastico che racconta il viaggio del dono che fa un'unica tappa nella stazione della generosità.

- Istituto Comprensivo “Sant'Ambrogio – Gianni Rodari” – Scuola Statale – Scuola Primaria – Classe 2A di Torino che ha prodotto un video che dettaglia le fasi della donazione;

- Istituto Tecnico Statale “Nervi-Galilei” – Classi 4BG e 5BG di Altamura (Bari) che ha curato un progetto graficoin cui si promuovono le buone prassi per essere in salute e donare sangue.



Menzione speciale al Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Napoli che ha realizzato uno spettacolo teatrale in cui il dialetto napoletano dà potenza al valore della donazione di sangue in contrapposizione a ogni forma di sangue versato.

La premiazione ha avuto luogo oggi a Sanremo, durante la cerimonia di apertura del 62esimo Congresso Nazionale FIDAS. Ai vincitori delle tre categorie andrà un buono di 500 euro ciascuno per l’acquisto di materiale didattico. Un’occasione per riconoscere il valore della creatività di ognuno in nome di una buona causa che riguarda l'intera collettività e che, attraverso iniziative come questa, contribuisce a formare generazioni consapevoli e solidali.