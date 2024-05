Elezioni Sanremo, il candidato sindaco Fulvio Fellegara alla proiezione del docufilm "Food for Profit" (foto)

Ieri sera, Fulvio Fellegara, candidato sindaco della coalizione progressista, ha partecipato alla proiezione del docufilm "Food for Profit" insieme a una delegazione della nostra coalizione. Il film, proposto da ENPA e LAV, ha illuminato la crudele realtà degli allevamenti intensivi, suscitando profonde riflessioni tra il pubblico presente. Il ricco dibattito che ne è seguito ha ulteriormente arricchito il confronto su queste tematiche cruciali.

Il primo tema affrontato riguarda il maltrattamento degli animali e la loro mercificazione negli allevamenti intensivi europei e italiani. Si tratta di una questione di estrema rilevanza che richiede una seria riflessione e l'adozione di misure concrete. È inaccettabile che troppi miliardi di euro dell'Europa siano destinati agli allevamenti intensivi, che non solo maltrattano gli animali, ma inquinano anche l'ambiente e rappresentano un pericolo per future pandemie.

Nel nostro programma elettorale abbiamo previsto l'istituzione dell'Ufficio Diritti degli Animali, UDA, primo passo concreto per la tutela dei diritti di tutte le specie sul territorio comunale.

Il secondo tema dibattuto è la forte influenza dei grandi gruppi di interesse sulla politica. È preoccupante osservare come certi interessi economici possano condizionare le decisioni politiche, mettendo a rischio valori fondamentali come la salute pubblica e il benessere degli animali.

Inoltre, è essenziale considerare le dinamiche regionali attualmente in corso. Non si tratta solo di una questione di legittimità giuridica, ma di etica e politica. La questione della ricezione di finanziamenti da parte degli imprenditori da parte della classe politica, indipendentemente dal giudizio dei magistrati, solleva seri interrogativi sul sistema. Personalmente, ritengo che ciò non sia accettabile.